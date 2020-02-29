В Москве произошла драка из-за ограниченной серии кроссовок

29.02.2020, 19:01, Новости дня

В центре Москвы произошла драка из-за кроссовок ограниченной серии, пишет телеграм-канал «Московские новости».

В телеграм-канале опубликован ролик, в котором молодые люди начали толкаться и устроили потасовку, а очевидцы попытались их разнять.

Происшествие случилось на Бульварном кольце, в результате драки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в московском метро произошла драка между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо».



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