Нафтогаз объяснил снижение добычи нефти на Украине

29.02.2020, 19:01, Новости дня

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что сокращение добычи газа на Украине происходит из-за нехватки профессионалов в управлении.

«В будущем мы должны, во-первых, превратить Нафтогаз в определенную платформу для партнерства с иностранными компаниями, которое бы приносило технологии и реальные инвестиции. Вот, к сожалению, могу сказать, что при новом менеджменте Нафтогаза за 5 лет мы не привлекли ни копейки внешних инвестиций», – сообщил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

По его словам, Украине нужно увеличивать собственную добычу газа, сокращение добычи происходит из-за отсутствия профессиональных кадров.

«Существует определенная корреляция между отсутствием профессионалов в управлении и сокращением добычи», – отметил он.

В феврале Нафтогаз подготовил новую 10-летнюю стратегию «Трезубец» по наращиванию добычи газа, по которой планируется наладить добычу голубого топлива из сланцевых пород и из шельфов.



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