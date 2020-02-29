Трамп объяснил, зачем США заключили мир с «Талибаном»

29.02.2020, 19:01, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп после заключения соглашения с с «Талибаном» (организация запрещена в России) заявил, что Соединенные Штаты работают над прекращением «самой длительной в истории страны войны».

«Мы работаем над тем, чтобы, наконец, положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой», – говорится в заявлении Трампа, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу США заключили мир с «Талибаном», Вашингтон собрался снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Дыхне заявил, что черные ящики, вероятно, будут расшифровываться в Украине

05.02 / КГБ Белоруссии раскрыло подробности «сахарного дела»

10.01 / Названа дата прибытия нового посла США в Москву

23.01 / Автоновости: Made in Japan: 6 чистокровных «японцев» стоимостью до 2 млн рублей

07.02 / Лавров оценил угрозы введения санкций США против Роснефти

17.02 / Скончался грузинский режиссер, снявший «Мелодии Верийского квартала»

06.01 / Правительство Венесуэлы сместило лидера оппозиционного парламента страны Хуана Гуайдо

06.02 / Зеленский хочет, чтобы на выборах люди смогли проголосовать с помощью смартфона и интернета

10.02 / В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию

26.02 / Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Норвегии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика