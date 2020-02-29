Онищенко назвал глупостью пирсинг в интимных местах

29.02.2020, 19:01, Новости дня

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что пирсинг опасен для здоровья.

«Пирсинг – это, конечно, глупейшая мода. Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, особенно почему-то девушки этим увлекаются, некоторые даже в язык вставляют. Во-первых, это афизиологично, тем более на интимные места. И гигиена нарушается, и травматизация идет. Но тут хоть убрать можно. Это хоть исправимо», – сказал Онищенко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

В октябре 2019 года новозеландским военным разрешили краситься и носить накладные ресницы, но оставили под запретом пирсинг.



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