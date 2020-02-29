Угрозы гранатой судье в Одессе. ГБР начало расследование

29.02.2020, 18:38, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований расследуют инцидент в Приморском районном суде города Одессы, где подозреваемый взял в заложники судью и участников судебного заседания. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГБР.

По информации следствия, мужчина, который был доставлен в суд для продления меры пресечения, находясь в зале суда получил предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, и начал угрожать присутствующим.

Мужчину задержали полицейские. По предварительным данным, задержанный угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия относительно причастности сотрудников полиции к инциденту по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий).

28 февраля в Приморском районном суде Одессы во время рассмотрения дела об умышленном убийстве подозреваемый достал гранату и угрожал всем расправой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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