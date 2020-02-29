Ганапольский: Если Россия начнет войну с Турцией, Крым станет турецким

29.02.2020, 18:38, Новости дня

Если в Сирии Россия начнет воевать против Турции, которая проводит военную операцию в Идлибе, Крым станет турецким. Такое мнение журналист Матвей Ганапольский выразил 28 февраля в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Про Россию. Она не начнет войну, потому что у Турции вторая по мощности армия в НАТО после США. Если начать полномасштабную войну, то Турция полностью захватит Сирию – у нее с ней сухопутная граница, а у России нет. Если будет полномасштабная война, то Крым станет «не наш», то есть станет турецким. Потери России будут чудовищными… Украина обязательно воспользуется этой войной, вполне понятно как. Лежащий в окопе с берданкой Прилепин (российский писатель Захар Прилепин поддерживает боевиков на Донбассе. – «ГОРДОН») не спасет ситуацию. И это только то, что лежит на поверхности». – написал он.

По словам журналиста, президент Турции Реджеп Эрдоган – «вежливый, но крайне жесткий и агрессивный».

«За его спиной монолитная сплоченная нация, ежедневно воюющая с курдами, иранцами, сирийцами и всякими ИГИЛ, запрещенными в России. Так что с Эрдоганом мериться детородными органами нужно крайне осторожно», – отметил Ганапольский.

Он считает, что Турция не заинтересована в войне с РФ.

«Турция эту войну не начнет, потому что у России вторая армия в мире. Несмотря на пятый пункт договора НАТО о взаимной защите, на саму Турцию никто не напал, она ведет непонятную войну в Сирии. Вряд ли американские (немецкие, британские и прочие) солдаты захотят быть убитыми за турецкую войну в Сирии. Россия – один из крупнейших торговых (туристических) партнеров Турции, думается, Эрдоган помнит запреты [президента РФ Владимира] Путина своему покорному населению ездить туда, куда он скажет. У Турции частично российское оружие, так что если война с Россией, то о ремонте этого оружия можно забыть», – объяснил Ганапольский.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. По словам президента Турции, он попросил российское руководство «уйти с пути Турции».

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили «неизбирательные удары сирийского режима и России». Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.