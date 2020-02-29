Папа римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

29.02.2020, 18:38, Новости дня

Папа римский Франциск третий день подряд отменяет участие в официальных мероприятиях из-за болезни. Об этом пишет агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, 83-летний папа, который в молодости потерял часть легкого из-за респираторного заболевания, за семь лет на престоле не отменял так много официальных мероприятий. Последний раз он появлялся на публике в среду, 26 февраля.

В Ватикане заявили, что у папы «легкое недомогание» и он продолжает работать в своей резиденции.

Сообщение о недомогании Франциска поступило на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в мире. В Италии, ставшей эпицентром вспышки заболевания в Европе, инфицированы 822 человека, из них 21 скончался. Подавляющее большинство умерших – люди преклонного возраста.