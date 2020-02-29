Папа римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

29.02.2020, 18:38, Новости дня

Папа римский Франциск третий день подряд отменяет участие в официальных мероприятиях из-за болезни. Об этом пишет агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, 83-летний папа, который в молодости потерял часть легкого из-за респираторного заболевания, за семь лет на престоле не отменял так много официальных мероприятий. Последний раз он появлялся на публике в среду, 26 февраля.

В Ватикане заявили, что у папы «легкое недомогание» и он продолжает работать в своей резиденции.

Сообщение о недомогании Франциска поступило на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в мире. В Италии, ставшей эпицентром вспышки заболевания в Европе, инфицированы 822 человека, из них 21 скончался. Подавляющее большинство умерших – люди преклонного возраста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / В Киеве на месте незаконных казино обустраивают «VIP-караоке» и залы для онлайн-игр – соцсети

02.02 / Джулиани просил Ермака помочь сохранить должность Виталию Кличко

04.02 / Боксер Кушиташвили: росгвардеец ударился сам, а я предложил ему вправить нос

11.02 / Автоновости: Стартовал приём заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLA

28.02 / Английская ученая проиграла иск к американским СМИ о «связях» с Россией

23.02 / В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

18.02 / В Huawei отреагировали на закон о предустановке российского ПО на смартфоны

11.01 / Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией

22.01 / Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 9 человек, более 400 заражены

01.02 / Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика