Пока Украина не планирует полностью закрывать авиасообщение из-за коронавируса – Скалецкая

29.02.2020, 18:38, Новости дня

Власти Украины не планируют полностью закрывать авиасообщение со странами, в которых подтверждены случаи коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Обозревателю», опубликованном 27 февраля, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

«ВОЗ не рекомендует [закрывать авиасообщение]. Отдельные рейсы уже отменили, потому что нет пассажиропотока. Но сказать, что все будут отменять, – таких решений нет. Сейчас хватает сил и у нас, и в Европе, чтобы вовремя выявлять лиц, заразившихся COVID-19», – заверила министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.