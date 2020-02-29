В Приморье на празднике Масленицы показали гей-порно

29.02.2020, 18:37, Новости дня

В селе Михайловка Приморского края во время празднования Масленицы на фасаде здания местной администрации показали гей-порно. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анну Рябенко.

«Нет, это не праздничный сюрприз для жителей Михайловки. Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом все отключили. А администрация обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют, кто и зачем это сделал. Администрация к этому отношения не имеет», — рассказала Рябенко.

Как сообщают РИА Новости, полиция завела уголовное дело в отношении людей, которые отвечали за трансляцию и допустили халатность. Они обвиняются в незаконном изготовлении и обороте порнографии. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Расследовать дело будет Следственный комитет, а оперативное сопровождение будет оказывать ФСБ, сообщает «КП» со ссылкой на источник.

 



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