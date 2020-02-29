Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

29.02.2020, 18:34, Новости дня

Российские химики объяснили причины трагедии в московском банном комплексе, где во время празднования дня рождения погибли и пострадали несколько человек. Член Российского союза химиков Игорь Кукушкин напомнил, что сухой лед является щелочной субстанцией, которая при соединении с хлорированной водой превращается в соляную кислоту. "Идиотов мало, кто такое на себе пробует", — рассказал эксперт в комментарии телеканалу "360".

RT со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах утверждает, что погибшие элементарно утонули – смерть наступила в результате попадания воды в легкие.

Всего на праздновании дня рождения Instagram-блогерша Екатерины Диденко в бане присутствовали 18 человек. после того, как муж блогерши сбросил в бассейн порядка 30 килограмм сухого льда, от воды пошел эффектный пар. Гости вечеринки начали прыгать в бассейн и скрывались с тумане. 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монакова скончались на месте. 32-летний муж блогерши Валентин Диденко, сбросивший лед в бассейн, умер уже в больнице. Причина его смерти та же – попадание воды в легкие.

По данным "МК", погибший муж инстаблогерши и ранее проводил опасные эксперименты. При это Екатерина знала об увлечениях мужа и поздравляла его с достижениями в соцсетях. Осенью прошлого года Екатерина разместила фотографию мужа с огнетушителем и сумкой-холодильником и сообщила, что он "реально получил бомбу". "Залайкаете его с дебютом?" – спрашивает она подписчиков.

"Продолжение эксперимента с сухим льдом будет впереди", — анонсировала блогерша. Его печальные результаты привели к гибели троих человек.



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