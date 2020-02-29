Одной из причин распространения коронавируса назвали американские санкции

29.02.2020, 18:34, Новости дня

Одной из причин активного распространения нового коронавируса в Иране является санкционная политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, считает советник президента исламской республики Хасана Рухани Хесамеддин Ашена.

"Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии Европы лишили систему здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус", — приводит высказывание иранского политика ТАСС.

О первых случаях заражения коронавирусом COVID-19 Минздрав Ирана сообщил 19 февраля. На сегодняшний день в стране выявлено 593 случая заболевания, умерли 43 человека. В связи с распространением инфекции приостанавливает работу иранский парламент. РФ временно ограничила въезд граждан Ирана на территорию страны. Санкции в отношении Ирана США возобновили 5 ноября 2018 года.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск глобального распространения коронавируса до "очень опасного".