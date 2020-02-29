«Спартак» обогнал «Динамо» в таблице после победы в очном матче

29.02.2020, 18:34, Новости дня

В Москве завершился матч между столичными командами "Динамо" и "Спартак", который проходил в рамках 20 тура чемпионата РФ по футболу. Соперники проводили игру на стадионе "ВТБ Арена". Матч завершился победой спартаковцев – 2:0.

Подопечные Доменико Тедеско забили по голу в каждом из таймов. На исходе первого получаса счет был открыт в результате точного удара Зелимхана Бакаева, а спустя час игрового времени удвоил преимущество красно-белых Роман Зобнин.

Не спасли динамовцев от поражения выходы на замену Шарля Каборе, Максимилиана Филиппа и новичка команды Николая Комличенко, который провел за бело-голубых свой первый официальный матч.

Таким образом, после 20 туров "Спартак" набрал 25 очков и обогнал "Динамо" в таблице, оставшегося с 24 баллами. Теперь красно-белые занимают девятое, а динамовцы – десятое место в РПЛ.



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