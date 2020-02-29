Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

29.02.2020, 18:34, Новости дня

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко опроверг слухи о его назначении на должность главы украинского правительства. Как сообщил Витренко в эфире телеканала "Прямой", всерьез ему никто не предлагал стать премьер-министром.

Сообщения СМИ о скорой отставке премьера Алексея Гончарука связаны с предстоящим 4 марта внеочередным пленарным заседанием Верховной Рады. Собрать парламент страны потребовал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

Ожидается, что депутаты обсудят несколько законопроектов, работу правительства, а также заслушают отчет о деятельности правоохранительных органов. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на заседании будет пересмотрен состав кабинета министров.

Ранее украинские СМИ сообщали, что новым премьером станет бизнесмен Сергей Тигипко, и решение о его назначении принято "на 99 процентов".



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