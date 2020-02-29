Коронавирус добрался до Эквадора

29.02.2020, 18:34, Новости дня

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Себайос, передает ТАСС.

Перед этим о первом заболевшем сообщили власти Катара. 36-летний мужчина, эвакуированный из Ирана, сейчас находится в карантине.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Коронавирус COVID-19 охватил большинство государств Европы, случаи заражения выявлены в 55 странах.



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