Автоновости: Обновленный Mitsubishi Xpander стал более роскошным

29.02.2020, 18:15, Новости дня

Компания Mitsubishi сообщила о старте продаж обновленной версии Xpander.

Отличить новое поколение можно по форме бамперов, колесным дискам, качественному исполнению салона, а также модернизированной решетке радиатора. Известно, что новый Xpander получил более привлекательный интерьер, который не оставит равнодушными клиентов. Повышенная управляемость здесь достигается за счет улучшенной рулевой системы.

Кроме того, под капотом новой модели Xpander установили 1,5-литровый бензиновый мотор который выдает 105 л.с. мощности. Автомобиль поступит в продажу с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». Независимо от комплектации, во всех версиях предусмотрен исключительно передний привод.



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