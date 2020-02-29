Автоновости: Новый седан Mercedes-Benz S-класса представлен на рендерах

29.02.2020, 18:22, Новости дня

В Сети представили свежую серию рендерных изображений нового премиального седана Mercedes-Benz S-класса.

Известно, что данные снимки сделаны на основании полученных шпионских фотографий, которые частично рассекретили изображения. Примечательно, тестовые испытания новой модели Mercedes-Benz S-класса проводились практически без использования защитной пленки, что дало более четкую картину о предстоящей новинке.

Отмечено, что новая модель имеет уникальную решетку радиатора, а также светодиодную оптику и бампера видоизмененного типа. Вместе с тем прогнозируются радикальные изменения в салоне автомобиля. Что касается технических параметров, то они пока остаются неизвестными. Официальная премьера новой модели Mercedes-Benz S может пройти до конца нынешнего года.