США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

29.02.2020, 18:16, Новости дня

После почти 19 лет войны, представители США и афганского «Талибана» подписали в субботу мирное соглашение. Церемония подписания состоялась в Дохе, столице Катара.

Госсекретарь Майк Помпео был среди свидетелей подписания соглашения, которое должно привести к началу переговоров «Талибана» с афганским правительством об окончании конфликта, и снижению числа американских военных в Афганистане с нынешних 13 тысяч до 8,6 тысяч.

Президент Дональд Трамп призвал «Талибан» и правительство Афганистана «воспользоваться этой возможностью во имя мира», сказав, что если стороны выполнят свои обязательства, «то у нас будет мощный путь вперед для того, чтобы положить конец войне в Афганистане и вернуть наших солдат домой».

Министр обороны Марк Эспер также выпустит совместную декларацию с официальным Кабулом, заявил Трамп в пятницу.

Соглашение о сокращении насилия между США и «Талибаном» вступило в силу семь дней назад, и его успешное выполнение послужило основанием для подписания договора о мире в эту субботу.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в интервью Афганской службе «Голоса Америки» сказал: «Мы очень рады видеть, что подписание происходит в субботу. Это желанная вещь. С этого момента мы надеемся, что внутриафганский диалог начнется как можно скорее, чтобы афганцы могли сесть вместе и принесли долгосрочный мир в нашу любимую страну».

Переговоры между «Талибаном» и властями Афганистана должны начаться через 10 дней.

Глава департамента стратегических отношений в министерстве по делам мира Афганистана Наджия Анвари сказал: «Делегация правительства Исламской Республики Афганистан будет включать в себя все стороны … так, чтобы она могла хорошо представлять Афганистан и сохранять достижения афганцев и их требования, выдвинутые за последние два десятилетия и борьбу за это».

Бывший генеральный прокурор талибов и заместитель министра юстиции Мавлави Джалалуддин Шинвари сказал VOA, что со своей стороны: «Талибы во внутриафганских переговорах хотят участия влиятельных людей, другими словами, лидеров антиталибов, которые ранее боролись с талибами».

В соответствии с соглашением, Афганистан должен освободить 5000 талибов из правительственных тюрем, в то время как талибы соглашаются не позволять экстремистам использовать Афганистан для заговора против США или их союзников.

Бывший генеральный прокурор талибского правительства и замминистра юстиции Мавлави Жалалуддин Шинвари сказал «Голосу Америки», что «”Талибан” хочет, чтобы во внутриафганских переговорах принимали участие влиятельные личности иными словами, антиталибские лидеры, которые раньше воевали против “Талибана”».

По условиям соглашения власти Афганистана освободят из заключения 5 тысяч талибов, а «Талибан» соглашается не позволять экстремистам использовать страну в качестве площадки для атак против США или их союзников.

Подписание соглашения в субботу прокомментировал генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов: «Мы в долгу перед сыновьями и дочерьми Америки, которые принесли себя в жертву в Афганистане, и многим тысячам военных, которые служили здесь в течение последних почти 19 лет. Единственный… способ положить конец войне в Афганистане — это политическое урегулирование путем переговоров. Сегодняшнее подписание — отражение упорной работы вооруженных сил нашей страны, Государственного департамента США, специалистов по разведке и наших уважаемых партнеров», — говорится в заявлении генерала Милли.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) приветствовала успешное завершение семидневного периода сокращения насилия, который, как ожидается, приведет к началу внутриафганских переговоров.

«Теперь все заинтересованные стороны должны сделать реальные и конкретные шаги для прекращения войны», — сказал Тадамичи Ямамото, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану и глава МООНСА.

Война в Афганистане, начавшаяся почти 19 лет назад, после теракта 11 сентября 2001 года, стоила Вашингтону почти 1 триллион долларов и унесла жизни около 2,4 тысяч американских солдат.