Минздрав дал рекомендации для избежания заражения коронавтрусом

29.02.2020, 18:10, Разное

Основные правила от Минздрава помогут избежать заражения коронавирусом нового типа. Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства.
Чтобы не подхватить новую инфекцию, людям следует соблюдать обычные правила: как можно реже прикасаться немытыми руками к лицу, не посещать Италию, Южную Корею, Иран и Китай — страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, и чаще мыть руки с мылом. В Минздраве отметили, что любой человек может обратиться в больницу в случае возникновения симптомов простуды, и там ему окажут всю необходимую помощь. Врачам требуется сообщить о визитах за последние 14 дней до появления признаков тех стран, где зафиксировали эпизоды коронавируса.

Осуществив осмотр, медики могут принять решение о целесообразности направления пострадавшего для выполнения исследований в лабораторных условиях с применением зарегистрированных тест-систем на факт присутствия новой эпидемии. В Минздраве уже изменили рекомендации для врачей по обнаружению Covid-19, новые данные направят во все клиники государства.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. С 22 января город закрыли на карантин, еще спустя пару дней власти поступили аналогично и по отношению к рядом находящимся населенным пунктам. Карантин ввели и во Вьетнаме, это государство стало вторым в мире, где был сделан такой ход. В феврале Египет отменил все рейсы в КНР, проведя эвакуацию трех сотен своих граждан из Уханя.



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