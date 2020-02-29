Исследователи назвали брак полезным для мужчин

29.02.2020, 18:10, Разное

Японские исследователи выяснили, что брак имеет большую пользу для мужчин. Оказывается, женатые представители сильного пола имеют немало преимуществ по сравнению с холостыми.
По результатам исследования зарубежных ученых, мужчины, состоящие в браке, гораздо реже болеют или сталкиваются с проблемой ожирения. Кроме того, женатые люди реже сталкиваются с сахарным диабетом, гипертонией и другими тяжелыми недугами. В своём эксперименте исследователи проанализировали параметры здоровья у более 250 мужчин, возраст которых в среднем составлял 65 лет.

Как оказалось, содержание жировой ткани у женатых мужчин было меньше практически на треть по сравнению с холостыми. Врачи заявили, что такие закономерности напрямую связаны не только с наличием второй половинки, но и со сбалансированной диетой и своевременным обращением к врачу. Специалисты провели эксперимент с точки зрения полезности исключительно для мужчин.



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