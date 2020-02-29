Диетологи назвали самые полезные виды субпродуктов

29.02.2020, 18:10, Разное

Специалисты в области питания назвали лучшие и особенно полезные для человека виды субпродуктов. Более доступные в цене, чем мясо, они не уступают ему в наличии полезных свойств.
Необходимо отметить, что некоторые из большого перечня внутренних органов животных и частей их туш являются продуктами-деликатесами. Блюда из них могут украшать праздничный стол в виде заливного языка или знаменитого французского паштета из гусиной печени фуа-гра. Вообще печень считается самым лучшим субпродуктом по содержанию целого комплекса витаминов и микроэлементов. Её очень часто включают в диетическое питание, особенно при анемии, тромбозе, склонности к атеросклерозу и диабету и многих других проблемах со здоровьем. Полезна она для маленьких детей и беременных женщин. Главная особенность печени — наличие в ее составе белков железопротеидов. Основной железопротеид печени ферритин содержит более 20% железа. Он играет важную роль в образовании гемоглобина и других пигментов крови. Понятно, что наибольшую пользу приносит свежий продукт, полученный от молодого животного.

Лёгкие также относят к полезным видам субпродуктов, они нежирные, не такие калорийные, богаты чистым белком и железом. Не все знают, что в легких витаминов и минералов столько же, сколько в говяжьей вырезке. Однако стоимость продуктов несопоставима. При наличии кулинарных навыков из легких можно приготовить различные вкусные блюда, а не только начинку для пирогов. Главным достоинством сердца является невысокая жирность, что значимо для похудения, а также отсутствие скопления вредных токсинов, в чем часто упрекают печень противники субпродуктов. Почки широко используются в русской кухне. Цинк в их составе принесет пользу для женского и мужского здоровья, ногтей и кожи. Однако из-за значительного количества холестерина, как и в мозгах, эти субпродукты следует употреблять с осторожностью.



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