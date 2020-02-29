Samsung выпустила три новых изогнутых монитора серии T55

29.02.2020, 18:10, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила мониторы линейки T55. Для клиентов представлены изогнутые модели на 32, 27 и 24 дюймов.
Азиатская компания анонсировала мониторы C32T55, C23T55 и C24T55. Все они построены на матрице VA вогнутой формы: радиус кривизны равен 1000R. Стоит отметить наличие панели формата Full HD, которая обладает разрешением 1920 на 1080 точек. Время отклика составляет 4 мс, частота обновления 75 Гц, яркость 250 кд/м2. Углы обзора по вертикали и горизонтали достигают 178 градусов, механизм AMD FreeSync поможет увеличить плавность игровой процедуры. Предотвращает мерцание система Flicker Free, это уменьшает нагрузку при продолжительной работе.

Мониторы компании Samsung с размерами 27 и 32 дюймов получили стереофонические динамики с мощностью 5 Кт. При помощи подставки моделей можно регулировать угол наклона дисплея. Приобрести новый технологический девайс от корпорации будет возможно в скором времени, данных о приблизительной стоимости на сегодняшний момент нет.



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