Названы регионы с ценой квартир ниже себестоимости

29.02.2020, 18:10, Разное

При сооружении многоквартирных домов большую роль в расходах компаний играет цена земельных участков и строительства. В регионах траты в два раза ниже, нежели в столице, но и стоимость на жилье отличается в разы.
В цене жилой недвижимости есть расходы на производство и имеется наценка застройщика. Средняя маржа продавцов домов в Москве ныне составляет 58%. Разница между ценами на бетонный каркас и тем, что за него платит клиент, составляет больше 56 000 рублей с каждого метра. В регионах сложилась иная ситуация. В настоящее время в среднем по стране один «квадрат» обходится строителям в 50 290 рублей, а в действительности продается за 54 250 рублей, то есть, чистая маржа равна 4000 рублей. Наценка может составлять 260 000 рублей, если квартира стоит до 3,5 миллиона рублей.

В Петербурге застройщик может иметь по 30 000 рублей, или почти два миллиона рублей с одной квартиры. Такие цифры действительны, если чистая выгода с «квадрата» равна 23 тысячам рублей. Во Владивостоке застройщик способен при подобных параметрах заработать два миллиона рублей. В некоторых регионах ситуация обратная. К примеру, в Чукотке сооружают дома по 55 000 рублей за метр, продавая при этом за 40 000. В Мурманске по 52 000 рублей, реализуя на 2000 рублей меньше жилье. Недвижимость уходит в убыток по разным причинам. В основном это отсутствие спроса, демпинг застройщиков из-за желания нагнать объемы.

В Минстрое заявили о росте цен на один «квадрат» недвижимости в РФ. В ведомстве считают, что такой процесс связан больше с «обелением» рынка, а не с переходом проектного финансирования. В комитете по финансовому рынку уверены в дальнейшем увеличении стоимости жилья, но происходить это будет не очень демократично. Эксперты напомнили о плохой покупаемости, из-за чего цены останавливаются в увеличении, но ипотечная программа может улучшить обстановку.



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