Маск назвал «убийцу» американского истребителя F-35

29.02.2020, 18:01, Новости дня

Американский предприниматель Илон Маск назвал машину, способную составить конкуренцию истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35.

Один из пользователей Twitter разместил публикацию, процитировав предпринимателя, который на симпозиуме Ассоциации ВВС США, проходившем 26-28 февраля в Орландо (штат Флорида), заявил, что корпорации Lockheed Martin, производящей самолеты F-35, необходим соперник.

В ответ на публикацию Маск написал, что таким конкурентом «должен стать беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком и способный маневрировать в автономном режиме», передает ТАСС.

«У F-35 не будет перед ним ни одного шанса», – подчеркнул бизнесмен.

Отметим, что у самолетов F-35 регулярно обнаруживаются проблемы. Так, сообщалось о дефектах высокотехнологичного покрытия этих истребителей. Все полеты истребителей приостанавливались после крушения одного F-35из-за неисправности в трубках подачи топлива.



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