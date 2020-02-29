Назван срок вывода войск США из Афганистана

29.02.2020, 18:01, Новости дня

Вашингтон и его союзники намерены в течение 14 месяцев вывести все войска из Афганистана, если движение «Талибан» (запрещено в РФ), с которым США в субботу заключили мирное соглашение, будет соблюдать взятые на себя обязательства.

«Соединенные Штаты, их союзники и коалиция в течение последующих 135 дней (4,5 месяца – прим. ВЗГЛЯД) предпримут следующие шаги. (…) Уменьшат численность контингента США в Афганистане до 8,6 тыс. человек и пропорционально уменьшат численность войск коалиции и союзников. (…) Выведут войска с пяти военных баз», – передает ТАСС текст соглашения между США и талибами.

В документе сказано, что в случае соблюдения талибами соглашения «США, их союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца», а также «выведут войска со всех остальных баз».

В субботу в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о готовности США пойти на соглашение с талибами.



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