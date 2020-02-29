Роспотребнадзор назвал эффективное средство защиты от коронавируса

29.02.2020, 18:01, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что медицинские маски, продающиеся в российских аптеках, эффективно защищают от коронавируса.

Для действенной защиты маску необходимо правильно применять, подчеркнула Попова, передает «Звезда».

«Если вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через два, максимум три часа меняете ее на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в Российской Федерации, безусловно, защищает от нового коронавируса», – заверила глава ведомства.

По ее словам, новый тип коронавируса не может проникнуть через плотные поверхности, потому маску нельзя мять в руках перед использованием. Такая маска способна защитить от многих вирусов и бактерий.

В субботу Минздрав скорректировал рекомендации для диагностики коронавируса и дал рекомендации россиянам по защите от этого заболевания.



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