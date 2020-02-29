В украинском суде националисты распылили газ

29.02.2020, 18:01, Новости дня

В Винницком городском суде во время избрания меры пресечения участникам беспорядков в горсовете Жмеринки украинские националисты распылили газ, сообщила служба судебной охраны.

Инцидент произошел 28 февраля, неизвестные в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и разбросали дымовые шашки и камни, передает РИА «Новости».

В результате их действий оказалась повреждена входная дверь и мебель в помещении, а также разбиты окна. Также пострадали 12 человек, 19 человек задержаны.

У здания суда собралось порядка 50 человек, включая представителей националистических организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины».

«В то же время в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия. Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками службы судебной охраны и покинули помещение суда», – уточнили в службе судебной охраны.

Судебные заседания продолжаются.

В четверг украинские националисты сорвали заседание Рады из-за отказа депутата называть Россию «агрессором».



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