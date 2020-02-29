Скалецкая: На разработку вакцины от COVID-19 нужно как минимум полгода. И не факт, что это удастся

29.02.2020, 17:43, Новости дня

На разработку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, даже если она будет проводиться ускоренными темпами, нужно минимум полгода. Об этом в интервью «Обозревателю», опубликованном 27 февраля, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

«Есть страны, которые уже разрабатывают вакцины. На это нужно много ресурсов и финансов. Если какое-то государство и изобретет лекарство, то его необходимо изучить, тестировать несколько месяцев. Даже если делать это ускоренными темпами, понадобится полгода. Плюс на это нужно очень много денег, и не факт, что разработки дадут положительный эффект», – отметила она.

Скалецкая добавила, что в Украине разработка вакцины не ведется. «В Академии наук и отдельных компаниях проводились определенные разработки тест-систем. Но пока, по рекомендациям ВОЗ, действует симптоматическое лечение, а специфических средств против коронавируса нет. Действительно, сейчас проводятся эксперименты в Китае – соединяют различные виды препаратов, но пока это только эксперименты для [лечения] тяжелых форм болезни», – подчеркнула она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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