Новинский: Ни полномочий, ни необходимости комментировать действия Онуфрия у МИД нет

29.02.2020, 17:43, Новости дня

Внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что посольство Украины в Черногории нарушило принцип невмешательства государства в дела религии, прокомментировав визит в Черногорию главы УПЦ МП Онуфрия. Об этом политик написал 28 февраля в своем Facebook.

Посольство 27 февраля опубликовало в Facebook заявление, в котором сказано, что «митрополит Онуфрий, как высокопоставленный церковный чиновник Русской православной церкви, не уполномочен выражать мнение большинства православных верующих Украины или православной церкви Украины».

Komentar Ambasade Ukrajine u Crnoj Gori povodom dolaska mitropolita Onufrija "U vezi sa najavljenim dolaskom u Crnu… Posted by Embassy of Ukraine in Montenegro on Neljapäev, 27. veebruar 2020

«Вчера чиновники посольства Украины в Черногории вышли далеко за рамки определенных законом полномочий, выпустив от имени посольства, а значит, и всего Украинского государства заявление о том, что пребывающий в Черногории по приглашению Высокопреосвященнейшего митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий не является главой Украинской церкви. Это было грубое вмешательство государства в дела церкви, цинично нарушающее Конституцию, а также законы о свободе совести и о Кабинете Министров. Ни полномочий, ни необходимости комментировать и давать оценку действиям церковного иерарха, выставляя Украину ксенофобским государством, у Министерства иностранных дел нет», – написал Новинский.

Он добавил, что Украинская православная церковь признана всем православным миром, а Православную церковь Украины назвал «политической организацией» и «плодом союза» пятого президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.

«Наш предстоятель блаженнейший митрополит Онуфрий пользуется заслуженным авторитетом среди верующих всех православных церквей. Его визит и братская поддержка от имени УПЦ в непростые для Сербской православной церкви в Черногории времена были тепло приняты десятками тысяч верующих, вышедшими на молитвенный протест против уничтожения их церкви по такому же сценарию, как и в Украине. Это мужественный поступок, вызывающий уважение. В связи с беспрецедентным заявлением украинского посольства в Черногории мы вместе с коллегами – народными депутатами Дмитрием Шенцевым, Дмитрием Шпеновым, Викторией Гриб, Мусой Магомедовым и Сергеем Магерой – направили коллективный депутатский запрос в Министерство иностранных дел на имя его главы министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко», – сообщил нардеп.

Новинский потребовал отозвать заявление посольства и официально его опровергнуть для мировых СМИ.

«Мы рассчитываем, что МИД незамедлительно проведет служебное расследование и установит причины, по которым стало возможным распространение таких антизаконных оценочных суждений чиновниками министерства. Мы требуем от МИД в установленный законом «О статусе народного депутата» срок предоставить отчеты о мерах, принятых для привлечения к ответственности виновных в происшествии и мерах для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Хотелось бы надеяться, что впредь дипломатические и консульские представительства Украины будут воздерживаться от комментирования зарубежных визитов представителей религиозных конфессий. Особенно сегодня, когда необходимы диалог и поиск консенсуса как внутри Украины, так и восстановление испорченных режимом Петра Порошенко отношений с соседними государствами», – заявил политик.

Он предложил парламентскому комитету по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рассмотреть эту ситуацию и дать ей оценку.

«Украинская православная церковь сегодня – один из немногих социальных институтов, которым доверяет общество. Она ведет свою миротворческую деятельность законно и на всей территории Украины, включая временно неподконтрольные регионы, являясь мостом для украинцев по обе стороны линии разграничения. Межконфессиональный мир и соблюдение гарантированного Конституцией принципа свободы совести – одно из важнейших условий для установления мира, территориальной целостности и единства страны. Призываю МИД как исполнительную власть соблюдать закон», – резюмировал народный депутат.

Вчера чиновники Посольства Украины в Черногории вышли далеко за рамки определенных законом полномочий, выпустив от… Posted by Вадим Новинский on Reede, 28. veebruar 2020

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю Епифанию в Стамбуле.

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ. РПЦ не признала новосозданную церковь.