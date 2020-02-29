Украина начинает виртуальный реверс газа из Словакии

29.02.2020, 17:43, Новости дня

С 1 марта «Оператор газотранспортной системы Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустят виртуальный реверс природного газа. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба украинской компании.

Виртуальный реверс через точку соединения «Вельке Капушаны – Ужгород» будет действовать «в дополнение к мощностям точки соединения «Будинце», используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года».

Объем суточных поставок составит до 10 млн м³ в сутки, но может быть увеличен в случае интереса со стороны рынка. При этом в сообщении подчеркивается, что «мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина – Словакия, а значит, поставки могут быть прерывистыми».

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК «Нафтогаз», газ в Украину импортируют около 80 компаний.