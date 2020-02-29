Задержавший Голунова экс-полицейский заявил, что журналиста взяли в обработку после информации из СИЗО

29.02.2020, 17:40, Новости дня

Экс-сотрудник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил, что журналиста Ивана Голунова задержали после получения «информации» из СИЗО. Об этом говорится в показаниях Ляховца, опубликованных изданием Baza.

По словам экс-полицейского, 29 марта 2019 года ему «поступила информация» из московского СИЗО-3 в Хорошево-Мневниках. После этого он завел дело предварительной оперативной проверки «в отношении неустановленного лица, который использует телефон с абонентским номером 8910***». Ляховец выяснил, что этот номер принадлежит Голунову.

Мосгорсуд дал оперативникам разрешение на прослушивание телефонных звонков Голунова, однако те отказались «из-за недостаточности технических соединений». В то же время сервис «Яндекс.Такси» предоставлял полицейским информацию о передвижениях Голунова.

По словам Ляховца, наблюдение за журналистом Meduza фактически началось 3 июня. Им занимались сотрудники УВД Коновалов, Сергалиев и Феофанов.

6 июня Ляховцу доложили о точном местонахождении Ивана Голунова. По словам бывшего сотрудника полиции, когда журналист вышел из здания на Петровском бульваре, «он оглянулся и быстрым шагом стал отходить», что показалось полицейскому странным. Он «посоветовал задержать Голунова».

Ляховец отметил, что при задержании в рюкзаке журналиста «было найдено наркотическое средство в виде порошка в нескольких пакетиках», при этом он сам отказался сдавать образцы в виде смывов с рук и срезов ногтей, поэтому его отвезли на медосвидетельствование в больницу.

«Голунов устроил истерику, хватался руками за стулья и за перила лестницы. В отношении него была применена физическая сила», — подчеркивает экс-полицейский.

Как отмечает Ляховец, он сам и его коллеги по УВД не совершали «незаконных действий» в отношении журналиста, и подчеркивает, что «Голунов, воспользовавшись общественным резонансом и антипатией общества к полиции, оговорил его с целью избежать привлечения» к уголовной ответственности.

Адвокат Ивана Голунова в разговоре с РБК отметил, что показания Ляховца — «это слова, направленные исключительно на избежание расследования, суда и справедливого наказания».

Ранее The Insider писал о том, что 30 января Игорь Ляховец, как и его коллеги, принимавшие участие в задержании журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, — Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Максим Уметбаев — был заключён под стражу до 29 марта.