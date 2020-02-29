Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва — Тверь

29.02.2020, 17:40, Новости дня

На видео попал конфликт, произошедший вечером в минувшую пятницу, 28 февраля, в вагоне поезда "Ласточка", следовавшего по маршруту Москва – Тверь.

 

Как сообщают СМИ, двое мужчин перебрали с горячительными напитками и начали буянить. Они дебоширили и оскорбляли других пассажиров.

В конфликт вмешались сотрудники охраны. При помощи очевидцев им удалось скрутить возмутителей спокойствия.

В Твери задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов, которые оформили в отношении буянов протоколы о мелком хулиганстве.



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