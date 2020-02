Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

29.02.2020, 17:40, Новости дня

Баскетболист подмосковного клуба "Химки" Алексей Швед назван лучшим игроком 26 тура регулярного чемпионата Евролиги. Организаторы главного еврокубкового турнира оценили вклад атакующего защитника химчан в победу над АСВЕЛом.

Швед в матче с французским клубом стал автором 24 набранных очков, 13 передач и трех перехватов, допустив лишь одну потерю, сообщает официальный сайт Евролиги. "Химки" победили со счетом 108:79 и повысили свои шансы на попадание в плей-офф турнира. После 26 игр желто-синие занимают седьмую строчку. В следующий раунд проходят восемь команд турнира.

[email protected] was box office in Round 26 as he produced one of his most efficient nights in his EuroLeague career 👏#GameON pic.twitter.com/oSdn5TDsbE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 29, 2020

Отметим также, что в минувшем матче Швед добыл свой 500 балл в текущем сезоне Евролиги.