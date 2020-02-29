Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов

29.02.2020, 17:16, Разное

Ученые University of Michigan утверждают, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов. Речь идет о том его виде, который, окружая внутренние органы, выполняет амортизационную защитную функцию или расходуется для питания в экстренных случаях. Назван он висцеральным.

Установлено, что данный жир выполняет самые различные функции. В ходе последних исследований американские специалисты выяснили его способность усиливать расслабление сосудов, оказавшихся под напряжением. Для это цели использовались грудная аорта и брыжеечная артерия крыс. По словам ученых, в ряде случаев происходило отслоение жира. Если компонент оставался в сосуде, то степень напряжения уменьшалась, что свидетельствовало о сохранении компенсаторных способностей сосудов.

Нарушение их эластичности и приобретение жесткости является одной из причин повышение уровня кровяного давления, что приводит к их разрушению. В результате может произойти сердечный приступ или же острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт.

То есть сам по себе висцеральный жир жизненно необходим. Человек, у которого наблюдается его дефицит, страдает от ряда хронических заболеваний селезенки, почек, печени и других органов. Избыток внутреннего жира также вредит здоровью. Главное правило для приведения его в норму — максимальное потребление растительной пищи.