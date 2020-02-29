Redmi 9 с процессором Helio G70 представят в Индии в следующем месяце

29.02.2020, 17:16, Разное

По словам руководителя индийского офиса Xiaomi, в ближайшее время китайский бренд планирует представить несколько новых смартфонов. В их числе и флагманские модели вроде Mi 10 и Mi 10 Pro, а также Redmi 9.

Не исключено, что разработчики продемонстрируют и новый игровой смартфон вместе с Redmi K30 Pro. По сведениям инсайдеров из 91mobiles, бюджетный аппарат Redmi 9 в Индии покажут вместе с флагманскими девайсами Mi 10 и Mi 10 Pro. Возможно, мероприятия будут раздельными: на одном будут показаны дорогостоящие устройства, на втором – бюджетная новинка.

Что касается Redmi 9, то о технических характеристиках известно мало – аппаратной основой гаджета станет процессор MediaTek Helio G70. Предполагается, что смартфон получит 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, а также 6,6-дюймовый экран.