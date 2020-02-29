Дэниэл Рэдклифф не намерен возвращаться к роли Гарри Поттера

29.02.2020, 17:16, Разное

Дэниэл Рэдклифф обрел огромную популярность благодаря серии фильмов про Гарри Поттера. При этом сам актер не собирается снова возвращаться к этому образу в работе.

Журналисты пообщались со знаменитым артистом, спросив у него, в том числе, о вероятности снова предстать перед зрителями в роли волшебника со шрамом в виде молнии на лбу, которую полюбили миллионы людей по всей планете. Как оказалось, Дэниэл Рэдклифф не намерен в очередной раз перевоплощаться в Гарри Поттера. По словам звездного актера, кинокартины франшизы «Фантастические твари» положительно развиваются сами по себе и он испытывает радость, если все так и будет продолжаться в будущем. Артист не собирается заключать новый трудовой договор для съемок в продолжительных проектах, которые затянутся на многие годы. Стоит учесть и тот фактор, что действие в «Тварях» проходит за длинный период времени до появления на свет юного волшебника.

Дэниэл Рэдклифф родился в 1989 году в Лондоне. Впервые на экране он появился в 1999 году в фильме «Дэвид Копперфилд» и тогда прошел пробы на роль Гарри Поттера в первом эпизоде киносаги о маге из Хогвардса. За эту работу он получил 150 000 фунтов стерлингов. Всего на данный момент снялся в более чем 30 лентах. В 2009 году Рэдклиффа признали наиболее высокооплачиваемым артистом десятилетия