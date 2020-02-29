Дэниэл Рэдклифф не намерен возвращаться к роли Гарри Поттера

29.02.2020, 17:16, Разное

Дэниэл Рэдклифф обрел огромную популярность благодаря серии фильмов про Гарри Поттера. При этом сам актер не собирается снова возвращаться к этому образу в работе.
Журналисты пообщались со знаменитым артистом, спросив у него, в том числе, о вероятности снова предстать перед зрителями в роли волшебника со шрамом в виде молнии на лбу, которую полюбили миллионы людей по всей планете. Как оказалось, Дэниэл Рэдклифф не намерен в очередной раз перевоплощаться в Гарри Поттера. По словам звездного актера, кинокартины франшизы «Фантастические твари» положительно развиваются сами по себе и он испытывает радость, если все так и будет продолжаться в будущем. Артист не собирается заключать новый трудовой договор для съемок в продолжительных проектах, которые затянутся на многие годы. Стоит учесть и тот фактор, что действие в «Тварях» проходит за длинный период времени до появления на свет юного волшебника.

Дэниэл Рэдклифф родился в 1989 году в Лондоне. Впервые на экране он появился в 1999 году в фильме «Дэвид Копперфилд» и тогда прошел пробы на роль Гарри Поттера в первом эпизоде киносаги о маге из Хогвардса. За эту работу он получил 150 000 фунтов стерлингов. Всего на данный момент снялся в более чем 30 лентах. В 2009 году Рэдклиффа признали наиболее высокооплачиваемым артистом десятилетия



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Мнение: Скотоферма и медиа

07.01 / Российский ударный вертолёт заставил паниковать турецких военных

13.02 / Мнение: О глупом жесте вздорной бабы

24.02 / Мнение: США обвинили Россию в глобальной кампании дезинформации о коронавирусе Сovid-19

16.02 / Гоген Солнцев рекомендует Гарику Харламову расстаться с Кристиной Асмус

01.01 / Мнение: Будущее среди прошлого

23.02 / Назван ТОП-10 лучших подержанных электромобилей

04.02 / Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге

16.01 / Медики назвали 5 способов сохранения глаз здоровыми до старости

28.12 / Ольга Бузова решила выйти замуж за Давида Манукяна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика