Два часа мучений: Анастасия Волочкова поделилась секретами ухода за волосами

29.02.2020, 17:16, Разное

Анастасия Волочкова поделилась секретами постоянного ухода за волосами. Помогает ей в этом персональный бьюти-стилист.

Напряженный график не позволяет знаменитой балерине тратить много времени на посещение салонов. Однако у неё нет такой необходимости, так как её «волосы в надежных руках» профессионального мастера — соседки по дому. Вместе с тем чудодейственные процедуры также связаны с длительностью. « Два часа она меня уже мучает», — жалуется Волочкова фолловерам в одном из последних постов. Однако уникальный комплекс обещает, по её словам, фантастический результат. Его балерина обязательно представит заинтересованным зрителям.

Перед этим она рассказывала о способах сохранения стройности, когда возможности фотошопа не требуются. Уверенная в своей фигуре жительница легко предстанет перед чужими взглядами в мини-наряде. Волочкова уверена, что не только физические нагрузки помогут в этом, но и правильное питание, о котором она заботиться.