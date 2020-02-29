Глафира Тарханова выложила новые фото и рассказала о своих занятиях в свободные от работы дни

29.02.2020, 17:15, Разное

Глафира Тарханова опубликова в Instagram серию фотоснимков в облегающем черном платье. В подписи к посту актриса попросила своих подписчиков порекомендовать ей, чем можно заняться с родными в свободное время.
Поклонники хорошо отозвались о новом образе звезды сериала «Громовы». На фотографиях актриса позирует в длинном черном полупрозрачном платье, волосах собраны в прическу, а на ногах высокие белые сапоги на каблуке.

Российская актриса театра и кино под постом рассказывает, что в свободный день она иногда не знает, чем ей заняться. Когда дома дети Глафира Тарханова читает им или смотрит вместе с ними фильмы, а когда остается одна то смотрит кино, убирается или просто отдыхает.

У своих подписчиков актриса просит посоветовать фильм, который подойдет для совместного просмотра с детьми, и в свою очередь порекомендовала несколько кинофильмов. Фолловеры не только обратили внимание на привлекательный внешний вид Глафиры Тархановой, но и в комментариях поделились своими рекомендациями.



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