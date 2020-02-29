Валенса предложил Москве и Варшаве помириться

29.02.2020, 17:07, Новости дня

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Варшаве и Москве нужно помириться.

«Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией», – сообщил экс-глава государства в комментарии RT.

По его словам, обеим странам стоит «приступить к созиданию».

«Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты», – отметил политик.

Валенса убежден, что Запад пользуется разногласиями между странами.

Ранее в феврале Валенса указал на неразумность претензий замглавы МИД страны Павла Яблонского на репарации от России.