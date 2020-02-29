В Пермском крае уволили главврача станции «скорой», фельдшеры которой тащили пациента до машины по асфальту

29.02.2020, 17:01, Новости дня

В городе Березники Пермского края уволили главного врача станции скорой помощи, фельдшеры которой тащили пациента до машины по асфальту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Миндздрав.

По словам собеседника агентства, увольнение связано с том, что «было несколько резонансных случаев».

23 февраля в сообществе «ЧП Березники» опубликовали видео, на котором фельдшеры скорой помощи волокут пациента по асфальту и затаскивают его в машину. На вопрос прохожей, нет ли у них носилок, они отвечают: «Носилки для больных. Он весь грязный».

После этого в Миндздраве начали проверку, заверив, что «все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности».