Префект должен быть быстрым связным между государством и общинами

29.02.2020, 16:49, Новости дня

В случае введения в Украине института префектов, они должны выполнять роль связных между Киевом и регионами, в которых они будут представителями центральной власти. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль в пятницу, 28 февраля, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Украина – очень большая. У нас по перспективным планам должно быть создано 1400 общин. 1000 уже создано. Когда вы спрашиваете, кто такой префект и для чего его назначать – это представитель центральной власти в регионе. Он должен быть быстрым связным между Киевом и регионами, в которых он является представителем. Для того, чтобы реакция власти на различные события была быстрее», – заявил вице-премьер.

Шмыгаль отметил, что наряду с сильным самоуправлением должно быть и сильное государство, которое будет акцентировать внимание на интересах людей.

«Не важно название – перфект или урядник или как-то еще. Это параллель, которая должна быть рядом с местным самоуправлением. Мы хотим сильное местное самоуправление, но нам нужно и сильное государство. Ведь мы не хотим коронавируса, не хотим неконтролируемых последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Никто не говорит о том, что полномочия должны ложиться внахлест. Должно быть четкое разделение: вот местное самоуправление, вот государство. И это должны быть механизмы, которые работают для людей», – заявил Шмыгаль.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

17 января президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации для доработки с учетом общественного и экспертного мнения. В частности, речь шла о необходимости широкого обсуждения института префектов.

25 февраля Министерство развития общин и территорий совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления начали общественные обсуждения в Киеве и регионах о дальнейшей реформе децентрализации, пишет «РБК-Украина». Региональные обсуждения будут проходить в течение двух недель и до 15 марта должны закончиться итоговым форумом в Киеве, отмечает «Украинская правда».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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