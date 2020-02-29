В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного пациента

29.02.2020, 16:49, Новости дня

В Черновцах госпитализировали еще одного пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации на своей странице в Facebook.

Мужчина, который с 21 февраля путешествовал по Италии, был госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах.

«По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется со вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента», – говорится в сообщении. 

🚑 У інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина. Він із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться від учора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта.Дякуємо свідомим буковинцям, які за перших ознак недуги звертаються до своїх лікарів чи у «швидку».А ще пам’ятайте прості правила 👇

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Laupäev, 29. veebruar 2020

Это третий случай подозрения на коронавирус в Черновцах. Первая пациентка, которая недавно вернулась в Черновицкую область из Италии, обратилась в больницу 25 февраля. Затем был госпитализирован мужчина, также долгое время находившийся в этой стране. 

У них обоих коронавирус не подтвердился.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. 

По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Опубликовано видео из Краснодара, где столкнулись 32 машины

04.02 / Началось производство С-400 для Индии

28.02 / Кабмин Украины выделит 654 млн грн на погашение задолженности перед шахтерами

10.02 / «Нафтогаз» завершает подготовку документов в арбитраж против России из-за потери активов в Крыму

08.01 / Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

27.01 / Зариф назвал угрозы Трампа атаковать объекты ЮНЕСКО в Иране культурным терроризмом

09.01 / Названо число открытых в 2019 году месторождений в России

27.02 / Украина и Великобритания начали переговоры о двустороннем соглашении

13.02 / Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

14.01 / Департамент охоты Самарской области разрешил отстрел бродячих собак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика