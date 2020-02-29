В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного пациента

29.02.2020, 16:49, Новости дня

В Черновцах госпитализировали еще одного пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации на своей странице в Facebook.

Мужчина, который с 21 февраля путешествовал по Италии, был госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах.

«По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется со вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента», – говорится в сообщении.

🚑 У інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина. Він із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться від учора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта.Дякуємо свідомим буковинцям, які за перших ознак недуги звертаються до своїх лікарів чи у «швидку».А ще пам’ятайте прості правила 👇 Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Laupäev, 29. veebruar 2020

Это третий случай подозрения на коронавирус в Черновцах. Первая пациентка, которая недавно вернулась в Черновицкую область из Италии, обратилась в больницу 25 февраля. Затем был госпитализирован мужчина, также долгое время находившийся в этой стране.

У них обоих коронавирус не подтвердился.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.