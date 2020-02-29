Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

29.02.2020, 16:48, Новости дня

В Катаре выявили первого заболевшего коронавирусом COVID-2019. Это 36-летний мужчина, гражданин Катара. Он только что был эвакуирован из Ирана.

Заболевший находится в карантине. Временно изолированы и другие эвакуированные, передает ТАСС.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Коронавирус COVID-19 охватил большинство государств Европы, случаи заражения выявлены более чем в 50 странах, причем за сутки добавилось семь новых стран. Первый случай инфицирования подтвердили в Монако. В Иране в связи с распространением инфекции приостановил работу парламент.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Власти Молдавии хотят возобновить программу сотрудничества с МВФ

26.02 / Папа Франциск выразил солидарность с жертвами коронавируса

13.02 / «Правительство кормит нас «завтраками». Украинцы, которые ждут эвакуации из Уханя, записали видеообращение

13.01 / США ввели санкции против экс-лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка

14.02 / Зеленский снова выиграл бы президентские выборы в Украине – результаты опроса

23.01 / Transparency: Армения, Казахстан и Узбекистан улучшили позиции в Индексе восприятия коррупции, Украина упала, а место России не изменилось

31.01 / Глава Керчи повторно подала в отставку

29.12 / США ответили на заявление КНДР о «рождественском подарке»

06.02 / СМИ сообщают, что Пристайко могут уволить. Министр заявил, что разговоров об этом с Зеленским не было

22.01 / В Нидерландах женщинам разрешили служить на подлодках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика