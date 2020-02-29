ЦСКА отвоевал ничью у «Урала» в добавленное время

29.02.2020, 16:47, Новости дня

Столичный ЦСКА возобновил выступления в чемпионате РФ по футболу матчем 20 тура против "Урала". Встреча проходила на московском стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась с ничейным результатом – 1:1.

Футболисты красно-синих долгое время владели мячом, но извлечь дивиденды из этого долгое время не могли. Наоборот, на 72 минуте Эрик Бикфалви вывел гостей вперед – 1:0. Могли футболисты из Екатеринбурга и увеличить счет, но Андрей Егорычев пробил мимо ворот, хотя мог отдать пас на набегавшего Павла Погребняка, перед которым были уже пустые ворота.

Отыгрались "армейцы" уже в компенсированное время, когда до финального свистка оставалось две минуты. Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил мяч в штрафной, и после обработки вколотил его в верхний угол ворот "Урала".

После ничьей в родных стенах ЦСКА набрал 35 очков и вышел на второе место РПЛ. "Урал" же с 25 баллами располагается на восьмой строчке премьер-лиги.



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