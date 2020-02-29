США и «Талибан» подписали мирное соглашение

29.02.2020, 16:47, Новости дня

США и афганское радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Церемония состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. Подписи под документом поставили спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана", глава политического катарского офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. После этого они пожали друг другу руки, передает ТАСС.

В совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане говорится, в частности, что США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев. Но это будет сделано при условии, что движение "Талибан" будет выполнять взятые на себя обязательства.

Принимавший участие в церемонии госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что талибы должны выполнять свои обещания о разрыве связей с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и другими террористами, а также поддержать борьбу против ИГ (запрещена в РФ).

Со своей стороны, Барадар пообещал, что "Талибан" будет придерживаться мирного соглашения с США. Он назвал проведенные переговоры, предшествовавшие подписанию мирного соглашения, успешными, пишет РИА Новости.

Подписание документа также приветствовали в НАТО. В специальном заявлении по этому поводу Североатлантический альянс призвал талибов "воспользоваться этой возможностью для достижения мира". Организация подтвердила свои давние обязательства перед Афганистаном, а также поддержку афганских национальных сил обороны и безопасности. "Мы полны решимости работать с афганским народом и правительством для поддержки следующих шагов к миру", — приводит выдержки из заявления "Интерфакс".

Теперь в НАТО ожидают начала межафганских переговоров, которые могли бы привести к заключению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения, которое положит конец насилию, защитит права всех афганцев, будет отстаивать верховенство закона и гарантирует, что Афганистан никогда больше не станет служить прибежищем для террористов. "Важно, чтобы все стороны конструктивно участвовали в этом процессе", — подчеркнули в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг субботу приехал в Афганистан, чтобы встретиться с руководством страны, а также командованием миссии альянса "Решительная поддержка". В Кабуле также находился министр обороны США Марк Эспер.

Избранный президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил НАТО и США за усилия в достижении целей партнерства. А высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал подписание соглашения первыми шагами на пути к всеобъемлющему мирному процессу в Афганистане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении лично поставить подпись под соглашением о мире с "Талибаном".