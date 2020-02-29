Смертельная вечеринка в бане: что сделал муж блогерши

29.02.2020, 16:47, Новости дня

Следователи выясняют обстоятельства смерти трех человек в банном комплексе на юге Москвы. Накануне вечером компания друзей отмечала день рождения инстаблогерши Екатерины Диденко. В бассейн бросили около 30 килограммов сухого льда — рассчитывали на эффектный белый дым. Но все обернулось трагедией.

Видео вечеринки выложили в интернет, на кадрах видно, как муж Диденко Валентин спецкомбинезоне и защитных очках приносит в сумке-холодильнике сухой лед.

"Сухой лед… Сухой лед! Диоксид углерода СO2… При обычных условиях переходящий в газообрааазное состояяяяние!!" – вещает он, обращаясь к гостям

Валентин пригласил гостей к бассейну — компания на день рождения Екатерины собралась большая — и высыпал в воду почти 30 килограмм сухого льда. Сюрприз для жены — чтобы над водой поплыл эффектный пар. Он и поплыл, безусловно — мгновенная и очень опасная химическая реакция.

Поначалу гости недоумевают: "Что вообще происходит?!" Затем самые смелые прыгают в дымящийся бассейн и пропадают в тумане. Гости шутят: "Он умер! Все, его нет больше!"

Но неудачная шутка обернулась жуткой правдой. Валентин Диденко скончался в реанимации, двое гостей умерли на месте, еще четверо участников вечеринки — в больнице с ожогами и отравлением.

Кадры с вечеринки и больницы блогерша выкладывала в интернет. Одно из последних рассказывает о смерти мужа и двух друзей: "Вали больше нет с нами… А еще Наташи и Юры…" – перечисляет Диденко жертв нелепого розыгрыша.

Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ столичного Следкома Юлия Иванова озвучила результаты предварительного следствия: "По данным следствия, 28 февраля 2020 года в банном комплексе города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался".

На одном из фото, размещенном в блоге Диденко, называющей себя провизором и "аптечным ревизорро", ее муж Валентин Диденко с сумкой-холодильником и огнетушителем. Из сумки валит то ли пар, то ли дым. Оказывается, Валентин экспериментировал с сухим льдом как минимум с прошлой осени. Подписчики спрашивают — а в чем суть? Ответ его жены: подручными средствами получить сухой лед, вспомнить его свойства. И мол, "продолжение следует". Какое именно, теперь знает не только Москва. В блоге, где Екатерина Диденко тестировала медицинские препараты, комментарии подписчиков со всей страны. Соболезнования, конечно. И вопросы, вроде: "Вы же дипломированный специалист! Неужели вы не знали, что кидать сухой лед в бассейн нельзя?"

Врач Роман Пиямов объясняет: "Сухой лед – это твердая субстанция углекислого газа. При контакте с водой происходит парообразное выделение газа. И если пространство маленькое, сжатое, без окон, человек испытывает удушье – и гибель молниеносная. Температура этого льда -70 градусов – мы получаем температурный ожог, сравнимый с прикосновением к огню"

Маленькая дочь блогерши спрашивает, где папа – ребенок еще не знает о смерти отца Екатерина просит помощи у подписчиков — как рассказать ребенку о трагедии.

В сети идут бурные споры. Немало подписчиков рекомендуют Диденко закрыть блог. Мол, кто после случившегося поверит такому инстаграм-фармацевту? Другие, наоборот, поддерживают ее, а произошедшее называют трагической случайностью. Следователи допрашивают сотрудников бани, где все случилось. Возбуждено уголовное дело по статье статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".