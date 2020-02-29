Российских моряков приговорили к большим срокам за контрабанду 9 тонн наркотиков

29.02.2020, 16:43, Новости дня

Капитана экипажа осудили на 12 лет, а членов экипажа к 10 годам тюрьмы.

Суд в столице Кабо-Верде (государство в Западной Африке) городе Прая признал 11 моряков из России виновными в контрабанде наркотиков. Капитана судна приговорили к 12 годам, а морякам дали по 10 лет тюрьмы, сообщил накануне вечером ТАСС со ссылкой на российского дипломата, присутствовавшего в суде. И это еще «мягкое» решение с учетом того, что прокуратура республики требовала для обвиняемых в столь тяжком преступлении до 18 лет.

Экипаж судна Eser, который был укомплектован командой из российских моряков (10 россиян из Мурманской области, двое из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода), шел под флагом Панамы.

30 января 2019 года судно заехало в порт Прая, хотя маршрут пролегал мимо. Дело в том, что экипаж вынужден был зайти в порт из-за гибели одного члена. Тогда то при осмотре таможенники и нашли партию кокаина. Да и общий вес наркотиков оказался «весомым» — 9 тонн, напоминает «КП».

Моряков задержали. В июле генпрокуратура Кабо-Верде предъявила официальное обвинение. Задержанным россиянам обвиняли по двум статьям: контрабанда наркотиков и участие в организованном преступном сообществе. Причем суд сразу же отмел заявление команды, что моряки не знали, что везут наркотики, думали, что цемент. Сторона обвинения посчитала этот довод необоснованным.

Отмечается, что большинство россиян – люди среднего возраста и страдают различными заболеваниями. Пребывание в тяжелых тюремных условиях негативно сказывается на здоровье. В конце 2019 года в Греции тоже были задержаны российские моряки. Им грозит пожизненное заключение за перевозку нелегальных мигрантом. И что удивительное, они тоже не знали, что везут нелегалов.