Российских моряков приговорили к большим срокам за контрабанду 9 тонн наркотиков

29.02.2020, 16:43, Новости дня

Капитана экипажа осудили на 12 лет, а членов экипажа к 10 годам тюрьмы.

Суд в столице Кабо-Верде (государство в Западной Африке) городе Прая признал 11 моряков из России виновными в контрабанде наркотиков. Капитана судна приговорили к 12 годам, а морякам дали по 10 лет тюрьмы, сообщил накануне вечером ТАСС со ссылкой на российского дипломата, присутствовавшего в суде. И это еще «мягкое» решение с учетом того, что прокуратура республики требовала для обвиняемых в столь тяжком преступлении до 18 лет.

Экипаж судна Eser, который был укомплектован командой из российских моряков (10 россиян из Мурманской области, двое из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода), шел под флагом Панамы.

30 января 2019 года судно заехало в порт Прая, хотя маршрут пролегал мимо. Дело в том, что экипаж вынужден был зайти в порт из-за гибели одного члена. Тогда то при осмотре таможенники и нашли партию кокаина. Да и общий вес наркотиков оказался «весомым» — 9 тонн, напоминает «КП».

Моряков задержали. В июле генпрокуратура Кабо-Верде предъявила официальное обвинение. Задержанным россиянам обвиняли по двум статьям: контрабанда наркотиков и участие в организованном преступном сообществе. Причем суд сразу же отмел заявление команды, что моряки не знали, что везут наркотики, думали, что цемент. Сторона обвинения посчитала этот довод необоснованным.

Отмечается, что большинство россиян – люди среднего возраста и страдают различными заболеваниями. Пребывание в тяжелых тюремных условиях негативно сказывается на здоровье. В конце 2019 года в Греции тоже были задержаны российские моряки. Им грозит пожизненное заключение за перевозку нелегальных мигрантом. И что удивительное, они тоже не знали, что везут нелегалов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Вопрос дня: Можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая?

03.02 / Дело об импичменте: заключительные аргументы сторон

08.01 / Новый внедорожник компании Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

22.02 / «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»: выставка в Новой Третьяковке

02.02 / Глава европейской дипломатии едет в Иран обсуждать ядерное соглашение

24.01 / Томиленко: Не надо нам грозить колоссальными штрафами. Ответьте на вопрос, как именно мы с вашей помощью сделаем журналистскую профессию безопасной

25.01 / Трамп увеличил пошлины на ввоз стальных и алюминиевых изделий в США

29.02 / Пентагон подписал контракт на производство РК Javelin для Украины и Грузии на $18 млн

05.02 / Колосков: WADA не может не допустить сборную России на чемпионат мира

03.02 / В Бразилии футболисты подрались с фанатами клуба-соперника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика