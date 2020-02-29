Автоновости: Компания Porsche анонсировала дебют самой мощной версии 911

29.02.2020, 16:27, Новости дня

Немецкая компания Porsche объявила о скором выходе самой мощной модификации спорткара Porsche 911.

В частности, данная модель имеет систему полного привода и в названии автомобиля появилась приставка Turbo S. Презентация модели должна была состояться несколько раньше, однако из-за эпидемии коронавируса дебют перенесли на 3 марта. Под капотом применили бензиновый двигатель с мощностью 640 л.с.

Также заявлено, что новинка имеет 8-ступенчатую механическую коробку передач. Новинка Turbo S позволяет разогнаться до сотни за 2,7 секунд, тогда как предельная скорость ограничена 334 км в час. Более детальные подробности о данном транспортном средстве будут объявлены на официальном мероприятии по случаю выхода Turbo S.