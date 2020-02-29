Автоновости: Компания Porsche анонсировала дебют самой мощной версии 911

29.02.2020, 16:27, Новости дня

Немецкая компания Porsche объявила о скором выходе самой мощной модификации спорткара Porsche 911.

В частности, данная модель имеет систему полного привода и в названии автомобиля появилась приставка Turbo S. Презентация модели должна была состояться несколько раньше, однако из-за эпидемии коронавируса дебют перенесли на 3 марта. Под капотом применили бензиновый двигатель с мощностью 640 л.с.

Также заявлено, что новинка имеет 8-ступенчатую механическую коробку передач. Новинка Turbo S позволяет разогнаться до сотни за 2,7 секунд, тогда как предельная скорость ограничена 334 км в час. Более детальные подробности о данном транспортном средстве будут объявлены на официальном мероприятии по случаю выхода Turbo S.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / В Мордовии выезд на встречную полосу привел к аварии и гибели трех человек

13.02 / Guardian — ЕС обвиняют в «климатическом лицемерии» на фоне одобрения новых газовых проектов

26.02 / Россия перебросила в Сирию новейший самолет-разведчик

04.02 / Вопрос дня: Нужно ли носить маску для защиты от коронавируса?

15.02 / Задержан сообщник подозреваемого в убийстве киевского пластического хирурга – полиция

14.01 / Пассажир поезда в Крыму напал на попутчиков с ножом

13.02 / Украинка просит об эвакуации из Уханя

22.01 / «Бассейн только для мужчин». Жительницы Дагестана пожаловались в прокуратуру на дискриминацию

04.01 / Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам

22.01 / Посольство Британии подтвердило получение приглашения на празднование юбилея Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика