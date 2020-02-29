Мнение: Власть боится даже мертвого Немцова…

29.02.2020, 16:28, Разное

Как не поливали помоями имя Бориса Немцова, как не выпрыгивали из штанов пропагандисты всех мастей, убеждая не ходить на Марш памяти Бориса Немцова, шествие состоялось, и вышли на него, по моим прикидкам, тысяч 10-12 небезразличных.

Яростная агитация не ходить на Марш выглядела очень странно. Казалось бы, зачем агитировать против Марша?  Мне, к примеру, не симпатичны КПРФ или ЛДПР, но мне и в голову не придёт призывать людей не ходить на их митинги. Кто хочет, пусть идет, в чем проблема-то?

На Марше памяти Немцова я понял, почему так старались пропагандисты. Потому что Система, похоже,  бздит даже мертвого Немцова. Боится, как минимум,  публичного и массового требования найти заказчика убийства Бориса…

Верхняя фотография – моя, нижняя – отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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