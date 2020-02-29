Эксперты рассказали о способах обмана водителей на шиномонтаже

29.02.2020, 16:22, Разное

Эксперты рассказали о главных уловках, к которым прибегают сотрудники шиномонтажа с целью обмана водителей. Из-за этого клиентам приходится тратить больше, чем того требуют ремонтные работы.
Спрос на услуги шиномонтажа возрастает с наступлением весны, когда водители меняют зимнюю резину на летнюю. Однако некоторые сотрудники не теряют возможности нажиться на неискушенных в этих делах водителях. Аферисты нередко навязывают “жертвам” дополнительные услуги, не выполняют обещанных работ или при их проведении используют старые материалы. Чаще всего такая ситуация возникает с грузиками при попытке отбалансировать колеса. Вместо новых сотрудники шиномонтажа просто задействуют уже бывавшие в использовании. Либо же могут применяться крашенные китайские варианты, отличающиеся низким качеством.

Популярной сейчас является услуга по накачке шин азотом. Такая функция актуальна только в случае с гоночными машинами, а для обычных не несет никакой пользы. Кроме того, вместо азота вполне может использоваться обычный воздух, а проверить это весьма проблематично. Особенно часто шиномонтажники обманывают женщин. В сервисах могут проделывать обманные маневры. К примеру, посредством грузика ремонтник способен убедить жертву, что диск повело, а после просто снимает его и так зарабатывает “левую” тысячу рублей, передает “АвтоВзгляд”.



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