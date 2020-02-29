Александр Емельяненко пообещал «аккуратно» отправить в нокаут Магомеда Исмаилова

29.02.2020, 16:22, Разное

Боец Александр Емельяненко опубликовал обращение к оппоненту Магомеду Исмаилову. Он пообещал «аккуратно» нокаутировать его.

Брат знаменитого отечественного бойца вскоре выйдет на ринг, где сразится против Магомеда Исмаилова. В честь этого события он опубликовал обращение на своей странице в социальной сети Instagram. Он назвал противника «лысым очкушником», пообещав его при этом отправить в нокаут «аккуратно». Бой двух спортсменов пройдет в начале апреля нынешнего года на «ВТБ Арена».

Пока Александр Емельяненко провел тренировочный спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Комментируя это, боец заявил, что руководитель республики на Северном Кавказе может отвечать за собственные слова, надевает перчатки и выходит на ринг.